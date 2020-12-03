SON DAKİKA HABERİ: Zindaşti'nin ölüm emrini verdiği kişi bakın kim çıktı...

İranlı organize suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla öldürülmeye çalışıldığı iddia edilen Kadir G'nin Zindaşti'nin kızının intihar eden sevgilisi Emir G'nin abisi olduğu öğrenildi. Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti 2014 yılında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Sevgilisi ve aynı zamanda kuzeni olduğu ileri sürülen Emir G. ise ondan 18 ay önce aracının içerisinde ölü olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz ay Canlı yayınlı düzenekle ölümünün izletilmesi planlanan Kadir G'nin kardeşi Emir G'nin ölümünün ardından polise verdiği ifadede; "Emir'in bir silahı yoktu. Silahı nereden aldı bilmiyorum, olayla alakalı olarak kimseden şikayetçi değilim. Olayın bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Neden intihar etmiş olabileceği konusunda bir fikrim yok. Anne ve babam ifadeye gelemez. Zaten onlarında diyecekleri aynıdır" dediği ileri sürüldü.

Uyuşturucu taciri Zindaşti'nin kızı Arzu, 6 yıl önce öldürülmüştü. Arzu'nun hem kuzeni hem sevgilisi olan Emir G' ise bu olaydan 18 ay önce Zindaşti'nin evinin yakınında intihar ettiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz ay Organize polisinin son anda önlediği cinayet planında öldürülmesi planlanan Kadir G'nin Zindaşti'nin kızının sevgilisi olan Emir G'nin abisi olduğu öğrenildi.

ÖNCE SEVGİLİSİ SONRA KENDİ ÖLDÜ

İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü Devrim Öztunç, 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de trafik ışıklarında oldukları sırada uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü. Arzu'nun sevgilisi Emir G'nin de bu olaydan 18 ay önce sır dolu bir şekilde öldüğü öğrenilmişti. Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi'ndeki Fildamı Sitesi önünde 16 Mart 2013 akşamı araç içerisinde bir kişinin şüpheli ölümü üzerine polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis kelebek camını kırarak açmayı başardığı otomobilde bir kişinin başından vurulmuş halde öldüğünü belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ceset, Naci Şerifi Zindaşti'nin karısının kız kardeşinin oğlu Emir G'ye ait çıktı. Savcılık, iki ay sonra delil yetersizliğinden dolayı intihar olarak değerlendirerek takipsizlik vererek dosyayı kapatmıştı.

AİLELER DUYMASIN HAYATIM TEHLİKEYE GİRER

Dosya kapsamında polise ifade veren Arzu Şerifi Zindaşti, özellikle ailesinden gizli kalması koşuluyla bilinmeyen bir gerçeği polisle paylaştı. Ölen Emir'le hem kuzen hem sevgili olduklarını belirten Arzu özetle şu ifadeyi verdi: "Bu durumun tasvip edilmeyeceğini bildiğimizden ailelerimizi haberdar etmedik. Genellikle mesajla iletişim kuruyorduk. İlişkimizin sonu olmadığını ikimiz de az çok biliyorduk ancak birbirimizi seviyorduk, vazgeçemedik. Olay günü anormal bir durum yoktu. Akşam saatlerinde Facebook'tayken sayfasının açık olduğunu görünce mesaj atarak kapatmasını söyledim. Çünkü orada çok fazla kız arkadaşı olduğu için kıskandım ve kapatmasını istedim. O da 'kapatıyorum' deyince ben de netten çıktım. Hastaydım. Saat 20.00 gibi ilaç almaya çıktım. Eve dönerken aracı fark ettim. Kapılar kilitli olunca anneme haber verdim. Bu ifademden özellikle ailemin ve Emir'in ailesinin haberinin olmasını istemiyorum. Şayet ailelerden birinin bu ilişkiden ailelerin haberi olursa hayatım tehlikeye girer."

"CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Emir G'nin ölümünün ardından ifadesi alınan ağabey Kadir G'nin ise ifadesinde özetle; "Emir'in bir silahı yoktu. Silahı nereden aldı bilmiyorum, olayla alakalı olarak kimseden şikayetçi değilim. Olayın bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Neden intihar etmiş olabileceği konusunda bir fikrim yok. Anne ve babam ifadeye gelemez. Zaten onlarında diyecekleri aynıdır." Dediği öğrenildi.

AĞABEY CANLI YAYINLA ÖLDÜRÜLECEKTİ

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zindaşti'nin, baldızının oğlu Kadir G'nin öldürülmesi için Tolga H. C'ye talimat verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve cinayet karşılığında M.A. ve B.D. ile 600 bin liraya anlaştığını tespit etmişti. Tolga H.C.'nin cinayeti Canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına 'yayın düzeneği' kurdurduğu belirlendi. Çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda M.A. ve B.D'yi, saldırıda kullanılacağı iddia edilen silahla birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.