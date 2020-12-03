Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında müttefiklik dersi

Geçtiğimizgün video konferansla gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına, ABD ve Fransa dışişleri bakanlarının Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği cevaplar damga vurdu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de tahrik edici bir tutum izlediğini, S-400 tedarikinin ittifakın güvenliğini zafiyete uğrattığını öne sürdü. Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le Drian ise, Türkiye'yi Libya ve Yukarı Karabağ'da çatışmaları körükleyen taraf olarak nitelendirmeye çalıştı. Ancak müttefikler çoğu toplantıda ABD ve Fransa'nın bu ithamlarına destek vermedi. Bakan Çavuşoğlu ise, Pompeo ve Le Drian'ın toplantı öncesinde Türkiye'ye karşı duruş sergilemeleri için bazı Avrupa başkentlerinde girişim yapmasını ayıpladı. Çavuşoğlu, S-400 tedarikinin Türkiye açısından bir seçim değil, mecburiyet olduğunu; esasen ABD'nin niçin 10 yıl boyunca ülkemizin Patriot sistemi tedarik çabalarını yanıtsız bıraktığını sormak gerektiğini kaydetti. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin hakkaniyetli bir paylaşım ve diyaloğu savunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD ve Fransa'nın ise tarafsız bir arabuluculuk yerine Yunanistan ile Kıbrıslı Rumların maksimalist iddialarını destekleme yoluna gittiğini ifade etti.