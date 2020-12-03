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’nün firari imamı tutuklandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 3.12.2020 ABONE OL
FETÖ’nün firari imamı tutuklandı
Trabzon'da FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönetici olduğu gerekçesiyle 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ByLock kullanıcısı Rical Karagülle (49) polis ekipleri tarafından Yıldızlı mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Rical Karagülle'nın Türkiye'nin çeşitli illerinde FETÖ'ye ait yurtlarda müdürlük, yöneticilik yaptığı, himmet adı altında para topladığı, çeşitli toplantılara katıldığı, ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Örgüt yöneticisi olma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Karagülle, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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FETÖ’nün firari imamı tutuklandı
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