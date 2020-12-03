Pınar Fidan'ın Alevilerle ilgili sözleri olay olmuştu! Flaş gelişme

Komedyen Pınar Fidan, İstanbul Kadıköy'de bulunan Aylak Bar isimli mekanda yaptığı ''Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade vermişti. Edinilen son dakika bilgisine göre, Fidan'ın, gösterisinde Alevilere saldırmak için cemevlerine gidenlerin orada saldıracak kimseyi bulamadıklarını çünkü Alevilerin pek de cemevine gitmediklerini anlattığı bir bölümde "Ama hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" demişti. Komedyenin bu sözleri tepkilere neden oldu.

''BEN DE ALEVİYİM''

Pınar Fidan, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere karşı açıklama yaptı. Açıklamasında kendisinin de alevi olduğunu söyleyen Fidan, ''Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldığı için bir kere burada açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi yaparak anlatmaya çalışıyorum. Mizah dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların genel düşüncelerini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyorum ama hepimiz için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı için de yanlış anlaşılmış olabilir, orada alevi diye bahsettiğim kişi de dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim." şeklinde konuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanılan olay sonucu İstanbul Anadolu Başsavcılığı,şüpheli Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede yer alan ifadesinde Fidan, herhangi bir propaganda ve kışkırtma amaçlı bir eylemde bulunmadığını, sadece mizah yapmak amaçlı davrandığını söyleyerek meydana gelen bu olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti. Komedyen, ''Bu yanlış anlaşılma için özür dilerim, kasti bir şekilde yapmadım'' dedi.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Diğer şüpheli Özgür Tosun ise iddianamede yer alan ifadesinde, söz konusu videonun 1 dakikalık kısmında iki kişinin karşılıklı olarak mizah yaptığını, videonun tamamının kendi sözlerinden oluşmadığını söyledi. Şaka amaçlı bir video olduğunu belirten Tosun, üzerine atılan suçları kabul etmedi. İddianamede, Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıl hapsi isteniyor. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.