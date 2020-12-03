PKK’dan kaçan kaçana! Dağ kadrosunda 5 ve 6 yıldır bulunun iki terörist daha teslim oldu

Eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçış ve güvenlik güçlerine teslim olma süreci devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK'da teslim çözülme her geçen gün artmaya başladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan iki örgüt üyesi daha teslim oldu.

BU YIL 218 PKK'LI TESLİM OLDU

Teslim olan iki teröristin, 5 ve 6 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi.. 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı ise 218'e ulaştı.