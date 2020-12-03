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’dan kaçan kaçana! Dağ kadrosunda 5 ve 6 yıldır bulunun iki terörist daha teslim oldu

Bitme noktasına getirilen eli kanlı terör örgütü 'da örgüt yöneticileri ellerinde kalan az sayıda teröristi de kaybetmenin şokunu yaşıyor. İnsanlıktan uzak şartlarda birçoğu kaçırılarak ya da kandırılarak örgüte kazandırılan PKK üyeleri bir bir teslim oluyor. koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 5 ve 6 yıldır örgütte faaliyet gösteren iki PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 3.12.2020 10:40 ABONE OL
PKK’dan kaçan kaçana! Dağ kadrosunda 5 ve 6 yıldır bulunun iki terörist daha teslim oldu

Eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçış ve güvenlik güçlerine teslim olma süreci devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK'da teslim çözülme her geçen gün artmaya başladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan iki örgüt üyesi daha teslim oldu.

BU YIL 218 PKK'LI TESLİM OLDU

Teslim olan iki teröristin, 5 ve 6 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi.. 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı ise 218'e ulaştı.

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PKK’dan kaçan kaçana! Dağ kadrosunda 5 ve 6 yıldır bulunun iki terörist daha teslim oldu
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