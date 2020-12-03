SON DAKİKA! Azerbaycan'da yeni harita çizildi; Türkiye ekonomisinde 5 milyar dolarlık değişim

10 KASIM 'ZAFER GÜNÜ' İLAN EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti. Aliyev, 10 Kasım'ın "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı. Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de "Şehitleri Anma Günü" olarak belirledi.





SON DAKİKA KARABAĞ'DA BARIŞA AYYILDIZ KALKANI

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kapsamında; Türk- Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlandı. Kardeş Azerbaycan ordusuna teknik ve taktiksel olarak destek sunan Türkiye, bölgede ateşkesin sağlanması noktasında da kilit misyona sahip olacak. Kurulacak ortak merkezde görev yapacak olan TSK; ateşkes ihlalleri, tespit, gözlem faaliyeti yürütecek. Mehmetçik, ateşkes ihlalini engellemeye yönelik tedbirler alacak, şikayet ve ihlaller olduğu zaman sahada incelemelerde bulunacak. Türk askeri bu faaliyetlerinde yerli üretim İHA'lardan da yararlanacak. Ortak merkezde, Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkesi denetlemekte görev alacak eşit sayıda Türk ve Rus personel görev yapacak. Öte yandan ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi için Gence ve Berde rayonlarında pilot koruma bölgeleri oluşturulacak. Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre Türk ve Rus birliklerinin gözlem faaliyetlerinde koordinasyonu sağlaması için de çok sayıda ateşkesi izleme irtibat bürosu oluşturulacak.