Son dakika: Başkan Erdoğan CSO konser salonu açılışını gerçekleştirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CSO konser salonu açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçen hafta kaybettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Emekli başkeman sanatçısı Oktay Dalaysel'i şahsım, milletim adına saygıyla yâd ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda müstesna bir miras bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına sabırlar diliyorum. Açılış programımızı koronavirüs tedbirleri sebebiyle kısıtlı bir katılımla gerçekleştirmek zorunda kaldık.

Salgını tedbirlere uyarak en kısa zamanda atlatmayı ümit ediyoruz. Bizler de görüşme, kabullerimizi, bu tür programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Konser salonu açılışına başkentimizin, ülkemizin kültür ve sanat hayatı için son derece önemli bir yerinde olduğu için ertelemeyi düşünmedik

Bugün Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nı şanına yakışır bir şekilde kazandırmanın yanısıra modern bir mimari eseri ülkemize kazandırmış oluyoruz. Yaklaşık 15,4 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır. 2023 kişilik konser salonu. Açık hava konser alanı mevcuttur. Restoran, kafeterya ve 800 araçlık kapalı otoparkı ile her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Binada yer alan büyük ve küçük konser salonları, dünyaca ünlü akustik uzmanlarınca doğal akustik prensibine uygun şekilde inşa edilmiştir. Devlet opera, bale, müzik gruplarının yanında özel sanat grupları ve toplulukları da istifade edebilecektir. Burası inşallah başkentimizin ortasında bir sanat ve müzik vahasına d önüşeccektir. Her ilden ve her telden dünyanın sesi burada toplanacak, içimizdeki tüm güzellikler notalara burada yansıyacaktır.

Pisagor ve Farabi tertibinden Mozart ile Bach'ın tınıların, Şemsettin ve Meragi'den, şehnaz besteler, üvertürler, kar-ı natıklar burada yankılanacaktır. Bir Itri nevakarı ile bir Bethowen konçertosu bir Yunus ilahisine eşlik eden barış senfonisine eşlik ederek buradan dünyaya açılacaktır.