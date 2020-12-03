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Son dakika: ’lı teröristler operasyonla yakalandı! 16 adreste 15 gözaltı!

’da terör örgütü ’a eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan 16 adreste 15 şüpheli yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.12.2020 09:31 Son Güncelleme: 3.12.2020 09:32 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ’lı teröristler operasyonla yakalandı! 16 adreste 15 gözaltı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan 16 adreste 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör Örgütü DEAŞ ile iltisaklı olan ve İstanbul'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik dokuz farklı ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Son dakika: DEAŞ’lı teröristler operasyonla yakalandı! 16 adreste 15 gözaltı!
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