Son dakika: Komşusunu bıçaklayarak öldürmüştü! Müebbet hapsi isteniyor

İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda 22 yaşındaki Muharrem E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'e karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk, 22 yaşındaki genci reddetti. Bunun üzerine ise Ayşegül Aktürk, Muharrem E. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 22 yaşındaki Muharrem E., genç kadının yolunu keserek genç kadına bıçakla saldırmıştı. Genç kadın, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, ikiliyi ayırmaya çalışan Muharrem E.'nin kardeşleri Meryem ve Murat da yaralanmıştı. Genç kadının yere düşmesinin ardından Muharrem E., kendisini de bıçakla ağır şekilde yaralamıştı.

DAHA ÖNCEDEN DE TEHDİT ETMİŞ

Ayşegül Aktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında savcılık, konuyla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede yer alan tanık ifadelerinde Ayşegül Aktürk'ün iş arkadaşları, Muharrem E.'nin sürekli Aktürk'ün iş yerine gelerek genç kadını rahatsız ettiğini, genç kadının bu durumdan iş arkadaşlarına bahsettiğini, Muharrem E.'nin ailesini tanıdığı için şikayetçi olmadığını söylediğini, daha önce de Muharrem E.'nin kendini öldürmekle genç kadını tehdit ettiğini söylediğini ve Aktürk'ün bu durumdan uzun süredir rahatsız olduğunu belirtti. Ayşegül Aktürk'ün yakın arkadaşı S.D, ifadesinde, Muharrem E.'nin genç kadını 'benimle konuşup görüşeceksin yoksa kendimi öldürürüm' şeklinde tehdit ettiğini, sonrasında bu olaya Muharrem E.'nin ailesinin de şahit olduğunu, Muharrem'i dövdüklerini, genç adamın Aktürk'ü sürekli telefonla arayıp rahatsız ettiğini, iş yerine geldiğini, genç kadının Muharrem E.'yi ikna etmeye çalıştığını söyledi.

BIÇAĞI YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Tanık olarak ifadesi alınan A.İ ise Ayşegül Aktürk'ü eşiyle aynı iş yerinde çalışmasından dolayı tanıdığını, genç kadınla aynı sokakta oturduklarını, olay günü dışardaki bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktığını, gönül birliktelikleri olduğunu olay günü Muharrem'in ağzından duyduğunu, Bayram E.'nin Muharrem E.'nin üzerinde olduğunu gördüğünü, Bayram E.'nin elindeki bıçağı Muharrem E.'ye vererek 'bunu uzaklaştır' dediğini ve Muharrem'in kendisine zarar vermemesi için bıçağı bir bahçeye fırlattığını söyledi. A.İ, ifadesinin devamında Muharrem'in yerde kanlar içinde yattığını gördüğünü, 'Ayşegülü çok seviyorum, onu öldürdüm siz de beni öldürün' şeklinde bağırdığını, Ayşegül'ün çocuklarının babalarını telefonla arayarak 'baba annem bıçaklandı' dediklerini ve polislere bıçağın yerini kendisinin gösterdiğini belirtti.

''BENİ ÖLDÜRMEK ÜZEREYDİ''

Şüpheli Bayram E., olay sırasında bıçağı yok etmek amaçlı komşusu Yunus Emre'ye verdiğini kabul ederken, şüpheli Muharrem E. ise genç kadınla ilişkisi olduğunu, Ayşegül Aktürk'ün ayrılmak istemesi üzerine, intihar etmekle genç kadına blöf yaptığını, olay günü genç kadının kendisine 'Ya sen kendini gebert ya ben seni geberteceğim' şeklinde konuştuğunu, eline aldığı bir bıçakla genç kadının kendisine vurmaya çalıştığını ve kendisinin yaralandıktan sonra bir şey hatırlamadığını söyledi. Yunus Emre'yi olay yerinde görüp görmediğini hatırlamadığını söyleyen şüpheli, genç kadının kendisini öldürmek üzere olduğunu ifade etti.

MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Olay sonrası İstanbul Anadolu Başsavcılığı, şüpheli Bayram E. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle, şüpheli Muharrem E. hakkında ise 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme', 'yaralama', 'basit yaralama' suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.