Son dakika: PKK Sincar'ı terk etti mi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum: Sincar Dağı'ndaki tünellere gizleniyorlar

"SİNCAR'DAN ÇIKAN TERÖRİSTLERİ SİNCAR DAĞI'NDAKİ TAHKİMATLARIN İÇİNE GÖTÜRÜYORLAR"

Bu fotoğraf ortaya çıktığından beri YPG/PKK Sincar dağındaki tahkimatını güçlendirdi. İnşaat malzemeleri ile üstyapıyı kurarken, altyapıda da tünel ve hendekler oluşturmuş durumda. Sincar'dan çıkan teröristleri Sincar Dağı'ndaki bu tahkimatların içine götürüyor.

"BAZI BİNALARDAN ÇIKARDIKLARI ADAMLARI İÇİN BUNLAR EZİDİ BURADA KALACAK DİYORLAR"

Bazı binaları boşalttıkları, bazı binaları boşaltmadıkları görülüyor. Bazı binalarda çıkarttıkları adamları bunlar ezidi burada kalacak diyorlar.

KDP'nin Sincar'daki yetkilileri "Irak Federal Hükümeti polislerinin kıyafetlerini giymeye başladılar" dedi.

Bir diğer tarafı ile çekilmeyi teyit eden bir fotoğraf yok. Çekildik dedikler yer asıl hakim oldukları araziye gidiyorlar. Bizi en çok rahatsız eden Sincar Dağı'na gidiyorlar. Sincar Dağı'nın jeopolitik önemi var. Kartal Yuvası gibi bir yer o bölge. Bölgenin hakim olan bir düğüm noktası orası.