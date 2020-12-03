Son dakika: PKK Sincar'ı terk etti mi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum: Sincar Dağı'ndaki tünellere gizleniyorlar

Irak'ta tüm silahlı yapıların Musul'a bağlı Sincar ilçesini terk ettiği iddia edilirken, durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirten Türk güvenlik kaynakları ise henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar'da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir." ifadelerini kullandı.
Merkezi yönetime bağlı federal polisin ilçenin içinde konuşlandığını kaydeden Hafaci, sınır muhafızlarının da ilçenin dışında, Irak-Suriye sınırında yerini aldığını belirtti.
"Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." iddiasında bulunan Iraklı sözcü, ilçede varlık gösteren terör örgütü PKK ile "istişare" sürecini şöyle aktardı:
"Merkezi hükümet ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı, anlaşmanın uygulanması için gereken zeminin hazırlanmasında PKK'ya bağlı gruplarla istişarede büyük çaba harcadı. Sincar'daki güvenlik dosyasından Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı sorumludur."
Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.
ABDULLAH AĞAR'DAN A HABER'DE ÇARPICI DEĞERLENDİRME
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Irak'taki son gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, PKK'nın bölgeden çıkmadığını ifade etti, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
Abdullah Ağar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Irak merkezi hükümeti ile KDP'nin anlaşması neticesinde bu ayın başından itibaren Irak'ın güvenlik kuvvetleri Sincar'a gelmeye başladı. Sayıları da öyle az buz değil. Yaklaşık 10-12 bin polisin Sincar'a geldiğini görüyoruz. Son derece büyük bir güç. Bu güç, Sincar'ı kontrol altına alma iradesi gösteriyor.
Son Dakika! Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı mı? | Video
"YPG/PKK FİİLİ DURUMA GÖRE POZİSYON ALIYOR"
Bu temel fotoğraf son derece önemli. Oradaki anlaşma çerçevesinde terör örgütleri başta olmak üzere resmi olmayan tüm kuvvetler dışarı çıkarılacak.
Şimdi bu böyle mi tecelli mi ediyor, mesele burada. Böyle tecelli etmiyor. Orada resim gelecekte değişebilir. 10-12 binlik kuvvet yapılanması kendisini gösterdi. YPG/PKK ortaya çıkan fiili duruma göre pozisyon alıyor.
"SİNCAR'DAN ÇIKAN TERÖRİSTLERİ SİNCAR DAĞI'NDAKİ TAHKİMATLARIN İÇİNE GÖTÜRÜYORLAR"
Bu fotoğraf ortaya çıktığından beri YPG/PKK Sincar dağındaki tahkimatını güçlendirdi. İnşaat malzemeleri ile üstyapıyı kurarken, altyapıda da tünel ve hendekler oluşturmuş durumda. Sincar'dan çıkan teröristleri Sincar Dağı'ndaki bu tahkimatların içine götürüyor.
"BAZI BİNALARDAN ÇIKARDIKLARI ADAMLARI İÇİN BUNLAR EZİDİ BURADA KALACAK DİYORLAR"
Bazı binaları boşalttıkları, bazı binaları boşaltmadıkları görülüyor. Bazı binalarda çıkarttıkları adamları bunlar ezidi burada kalacak diyorlar.
KDP'nin Sincar'daki yetkilileri "Irak Federal Hükümeti polislerinin kıyafetlerini giymeye başladılar" dedi.
Bir diğer tarafı ile çekilmeyi teyit eden bir fotoğraf yok. Çekildik dedikler yer asıl hakim oldukları araziye gidiyorlar. Bizi en çok rahatsız eden Sincar Dağı'na gidiyorlar. Sincar Dağı'nın jeopolitik önemi var. Kartal Yuvası gibi bir yer o bölge. Bölgenin hakim olan bir düğüm noktası orası.
"SİNCAR PKK'NIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI, DEMOKRASİ KAHRAMANI OLARAK PAZARLANDIĞI YERDİR"
Sincar Dağı'nın PKK için sembol olarak önemi var. Sicar, PKK'nın özgürlük savaşçısı, demokrasi kahramanı olarka pazarlandığı yerdir Sincar.
Irak'taki dönen dolapları ve şeytanlıkları iyi bilmemiz gerekiyor.
Irak ordusunun iradesinin ortaya çıkması önemli ama bu irade nasıl ortaya çıkacak bunu takip etmek zorundayız. KDP kesinlikle çıkmasını istiyor. Onun da orada bir hesabı var. Egemenlik hesabı var. Irak ordusu girdi, Haşdi Şabi'lerin de oradan çıkarılması önemli.
"SURİYE'DEKİ 130 BİNLİK YPG/PKK İLE BU PKK'YI ABD VE İLGİLİ ÜLKELER NEREDE KULLANACAK?"
Bir diğer önemli konu oradan çıkan adamlar nereye gidecek? Suriye'deki 130 binlik PKK ile bu PKK'yı ABD ve ilgili ülkeler nerede kullanacaklar. Jeopolitik bir soruna dönüştü. Bu sorun bizi en derinden ilgilendiriyor.