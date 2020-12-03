Toplu taşıma yasağı detayları! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma binebilir mi? Otobüs, minibüs kullanabilir mi?

Koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Toplantıda, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için devam eden sokağa çıkma yasağı konusunda herhangi bir karar alınmazken toplu taşıma kısıtlaması ile ilgili alınan karar kamuoyuna duyuruldu. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile alınan bu tedbir ayrıntılı şekilde açıklandı. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüse binebilir mi, otobüs yolculuğu yapabilir mi?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI GETİRİLDİ

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler arasında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı da yer aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası toplu taşıma yasağı ayrıntıları belli oldu.