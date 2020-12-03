SON DAKİKA | Türkiye'den Yunan bakana videolu cevap! Suçlarını örtmeye çalıştılar!

TÜRKİYE'DE YUNAN BAKANA VİDEOLU CEVAP

T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından, "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan; Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz" mesajını paylaştı.

SON DAKİKA: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan tarafından ortaya atılan yalan ve yanlış bilgileri çürütecek videolu bir şekilde cevap vererek basın açıklamasında bulundu.

Yapılan bu çağrılara ilişkin video kaydı;

Türkiye'den Yunan bakana videolu cevap! Suçlarını örtmeye çalıştılar! | Video

İŞTE BASIN AÇIKLAMASI;

Yunanistan makamları tarafından 02 Aralık 2020 tarihinde Midilli Adası doğusunda Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin yardıma ihtiyaç duyduğu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına yardım çağrısı yapılmasına rağmen bahse konu göçmen grubuna yardım edilmediği yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddialar yer almıştır.

Bahse konu olaya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

02 Aralık 2020 tarihinde saat 04.14 'de düzensiz göçmen grubu tarafından Türk Sahil Güvenlik birimlerine gelen yardım çağrısı üzerine düzensiz göçmenlerin konum sorgulaması yapılarak bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik Botu(TCSG 907) derhal olay mahalline sevk edilmiş ve saat 05.10'da olay mahalline varan Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu göçmen botunun Yunan sularında olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede göçmen botuna yakın mevkide Yunan Sahil Güvenlik Botu bulunduğu görülmüş ve Bota çağrı yapılmış ancak herhangi bir yanıt alınamamıştır. Olay mevkiinin Yunanistan suları olması ve çağrılara cevap alınamaması nedeniyle olay mevkiine intikal edilememiş ve Türk Karasularında acil bir müdahale için saat 05.50'ye kadar hazır beklenmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır.