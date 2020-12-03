Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun’da ev ev denetim yapılacak

EV EV KONTROL EDİLECEK

Yapılacak denetimlerin detaylarını anlatan Dağlı, "Ekiplerimiz Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından kendilerine filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden iletilecek pozitif ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret ederek, kişilerin evlerinde olup olmadığını kontrol edecek. Kontrollerde evlerinde olmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacak ve bu kişiler yurtlarımızda karantina altına alınacak. Keşke bu tür önlemlere gerek olmasa, ancak şu an geldiğimiz tabloda hiçbir detayı atlamadan kapı kapı kontrol yapma durumundayız. Bu anlamda ilimizde vaka sayısının azaltılması için Samsun Valiliği olarak elimizden gelen tüm önlemleri alma noktasında en ufak bir tereddüt göstermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.