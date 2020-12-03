Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun’da ev ev denetim yapılacak

VAKA ARTIŞI ENDİŞE VERİCİ BOYUTA ÇIKTI
Yapılacak denetimler ve süreç hakkında bilgi veren Vali Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi: "Korona virüsü süreciyle ilgili halkımızı bilgilendirme adına Samsun Valiliği olarak düzenli bir şekilde ilimizdeki durumla ilgili değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısıyla beraber, yoğun bakım yatışlarımızdaki artışın endişe verice bir boyuta geldiğiyle ilgili halkımıza uyarılarda bulunduk.
"HALA ARAMIZDA DOLAŞIYORLAR!"
Ancak Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi ilimizde korona virüsü vakalarındaki artış alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen bir türlü istediğimiz seviyelere inmiyor. Hala bize gelen ihbar ve şikayetlerde pozitif ve temaslı olup izolasyon kurallarına uymayan kişilerin aramızda dolaştığına dair bilgiler alıyoruz. Bu nedenle bu durumun önüne geçmek için Emniyet ve Jandarma ekiplerimizin desteğiyle ev ev sürdürülecek bir denetim sürecini bugün itibariyle başlattık."
EV EV KONTROL EDİLECEK
Yapılacak denetimlerin detaylarını anlatan Dağlı, "Ekiplerimiz Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından kendilerine filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden iletilecek pozitif ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret ederek, kişilerin evlerinde olup olmadığını kontrol edecek. Kontrollerde evlerinde olmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacak ve bu kişiler yurtlarımızda karantina altına alınacak. Keşke bu tür önlemlere gerek olmasa, ancak şu an geldiğimiz tabloda hiçbir detayı atlamadan kapı kapı kontrol yapma durumundayız. Bu anlamda ilimizde vaka sayısının azaltılması için Samsun Valiliği olarak elimizden gelen tüm önlemleri alma noktasında en ufak bir tereddüt göstermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
"ANCAK EL BİRLİĞİYLE ÇÖZEBİLİRİZ"
Halkımızın da özellikle Aralık ayında, bizim denetim ekiplerimizin bir parçası olup, yanımızda yer alıp, etraflarında gördükleri kural ihlallerinde çevrelerini ve tanıdıklarını uyarmalarını, kurallara uyulmayan durumlarda da 112 hattımızı arayarak bize bildirmelerini istiyoruz. Denetimlerimizi bu bildirim doğrultusunda özellikle daha fazla sorun olduğunu gördüğümüz noktalarda yoğunlaştıracağız. Hedefimiz pandeminin etkisini ilimizde kırıp yeniden Samsun'u pandemiyle mücadelede örnek iller arasına sokmak, umarım bunu hep beraber el birliğiyle, en hızlı bir şekilde sağlarız" diye konuştu.