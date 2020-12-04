Başkan Erdoğan'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması: Çeşitlilik olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında Ayasofya önünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara net yanıtlar verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1 Aralık Salı günü partisinin grup toplantısında kendisini hedef alması ile ilgili tazminat davası açtıklarını belirtti, "Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım." dedi.

Erdoğan, CHP'de üstü örtülmeye çalışılan taciz skandallarına değindi, " CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, koronavirüs aşısı olacağını açıkladı, "Vatandaşlarımıza örnek olmak için bir kere bu adımı atmak gerekiyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE FLAŞ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Aralık Salı günü TBMM'de gerçekleştirilen CHPGrup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hakaret ve iftiralarla hedef almıştı. Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"HADDİNİ BİLMESİ LAZIM"

Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım.

"CHP'NİN ŞİRAZESİ KAYBOLMUŞTUR, İSTİKAMETİNİ KAYBETMİŞTİR"

CHP örgütlerindeki taciz ve tecavüz skandallarının patlak vermesi, parti yönetiminin sessizliğini koruması ve olayları saklamaya çalışmasına değinen Erdoğan, "Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığının uygulamasının ortaya koymuş vaziyettedir. İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur." dedi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki taciz skandalları ile ilgili flaş açıklama | Video

KORONAVİRÜS AŞISINI YAPTIRACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan sorular arasında bir diğer önemli konu başlığı koronavirüs aşısıydı. Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye'de de ikinci dalgası ile etkili olan koronavirüsü bitirmek için 'tünelin ucundaki ışık' olarak tanımlanan koronavirüs aşısında çeşitlilik olacağını belirten Erdoğan, görüşmeleri bizzat ve Sağlık Bakanı düzeyinde yürüttüklerini ifade etti.

Erdoğan, 'koronavirüs aşısı' olacağını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor.

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FRANSA'YA ALİYEV'İN SÖZLERİNİ HATIRLATARAK YANIT VERDİ: MARSİLYA'YI VERİN O ZAMAN

Fransız Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ çıkışının hatırlatılması üzerine sert sözler kullanan Başkan Erdoğan, "Minsk Grubu arabulucu gruptur. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Arabulucusun, o yerle alakalı kendi Meclisinde, tabii bu Meclis'in devlete tavsiye kararı aynı zamanda. Macron, Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun. Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum." dedi.