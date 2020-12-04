Uzman profesörden dikkat çeken son dakika açıklamaları: Koronavirüs ne zaman ortaya çıktı? Çin gerçekten virüsü yendi mi?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte koronavirüs vaka sayısı tüm dünyada artış gösterirken, bu süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi de artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sürekli olarak değişen, zaman zaman birbirine zıt yapılan açıklamaları, küresel ve sosyal medyada yer alan korku yayan haberler nedeniyle, salgınla mücadelede dünya genelinde bir kaos söz konusu. Ancak, tüm hastalıklarda olduğu gibi, bu hastalığa karşı da insanoğlunun doğuştan gelen çok güçlü bir silahı var: Bağışıklık! Bağışıklık sistemini göz ardı ederek aşı ve ilaç açıklaması yapan şirketler, ürettikleri ürünlerin reklamını yaparken, çok sayıda bilim adamı bağışıklığı güçlü tutmanın öneminin altını çiziyor.

Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta, koronavirüslerin tarihi, KOVİD-19 hastalığından korunma ve ölüm riskini azaltma yolları ile ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı. İşte, Prof. Dr. Küçükusta'nın açıklamaları...