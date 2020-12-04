Mardin, şehidini Kürtçe ağıtlarla uğurladı

Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısında Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit Altun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Vali Mahmut Demirtaş'ın yanısıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı mahallesindeki mezarlığa defnedildi. Cenazede baba Şükrü ve eşi Esra Altun'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehidin 4 ay önce evlendiği öğrenildi.Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade Uzman Çavuş Altun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.