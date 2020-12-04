PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi ve çatak ilçesinin Acarlar Mahallesi kırsalında 4 Aralık tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 Kalaşnikov Piyade tüfeği, 16 tane RP-7 Antitank Roketatar Mühimmatı, 1 RPG-7 Antipersonel Roketatar Mühimmat, 17 Roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi.