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’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van jandarma Komutanlığınca Van’ın Başkale ve çatak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 1 Kalaşnikov Piyade tüfeği, 16 tane RP-7 Antitank Roketatar Mühimmatı, 1 RPG-7 Antipersonel Roketatar Mühimmat, 17 Roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar imha edildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:59 ABONE OL
PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi ve çatak ilçesinin Acarlar Mahallesi kırsalında 4 Aralık tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 Kalaşnikov Piyade tüfeği, 16 tane RP-7 Antitank Roketatar Mühimmatı, 1 RPG-7 Antipersonel Roketatar Mühimmat, 17 Roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi.

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PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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