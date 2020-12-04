Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! 4 Aralık corona virüsü vaka, hasta sayıları ve koronavirüs tablosu…

4 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 194.435

VAKA SAYISI: 32.736

HASTA SAYISI: 6.903

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI: 4.811

BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.903 YENİ HASTA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 187.518

VAKA SAYISI: 32.381

HASTA SAYISI: 6.511

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 4.190

Sağlık Bakano Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.