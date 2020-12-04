Başkent’e muhteşem sanat ve müzik vahası

Yapımına 23 yıl önce başlanan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu dün koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla hizmete girdi. 2023 kişi kapasiteli salondaki gala konserini sadece 300 davetli izledi. Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, özetle şöyle dedi:Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası inşallah başkentimizin ortasında sanatseverler için bir sanat ve müzik vahasına dönüşecektir. Her dilden ve telden dünyanın sesi burada toplanacak, içimizdeki tüm güzellikler notalara burada yansıyacaktır. İnşallah burası önümüzdeki günlerde ülkemizin kültür - sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir.Sanat müziğimizden halk müziğine kadar tüm müzik dallarını kültür deryamızı zenginleştiren birer nehir olarak görmemiz gerekiyor. Türk müzik tarihinde Itri'nin yeri neyse Karacaoğlan'ın yeri de orasıdır. Dede Efendi ne kadar hürmete layıksa Aşık Veysel de aynı derecede hürmete layıktır. Hafız Sadettin Kaynak'a nasıl minnettarsak bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ustaya da aynı şekilde minnettarız. Müzik türlerimiz arasında olduğu gibi müzisyenlerimiz, bestekarlarımız, sanatçılarımız arasında da ayrım asla yapamayız.Ülkemizde müzik konusunda da bir dönem çok ciddi hatalar yapılmıştır. Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken jakoben zihniyetten maalesef Türk müziği de payını almıştır. Milletin değerlerini, zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu anlayış, sanat hayatımızın çölleşmesine sebep olmuştur. Öyle ki müzik inkılabı adı altında Türk halk ve sanat müziğinin alaturka müzik denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Ne zaman ülkemiz bu kültür faşistlerinin tasallutundan kurtulmuş, işte o zaman Türk kültür ve sanat hayatı yeniden canlanmaya başlamıştır.Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil; kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur. Biz insanlarımız arasında ayrımcılık yapmadığımız gibi müzik türlerimiz ve müzisyenlerimiz arasında da hiçbir ayrıma gitmedik. Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik. Bu topraklara ait ne varsa hiçbir komplekse kapılmadan ülkemizin bir kazanımı olarak hepsini kucaklamaya çalıştık.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CSO binasıyla Ankara'ya sembol bir mimari eser kazandırıldığını söyledi. CSO Konser Yerleşkesi, yaklaşık 15.4 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşuyor. İnşaat büyüklüğü 62 bin 547 metrekareyi bulan bu projede 2 bin 23 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 650 kişilik tarihi salon, sergi alanı, hediyelik eşya mağazası, 10 bin kişilik açık hava konser alanı, 800 araçlık kapalı otopark yer alıyor. Konser salonları dünyaca ünlü akustik uzmanlarınca doğal akustik prensibine uygun şekilde inşa edildi.Salgının tüm dünyada vahim boyutlara ulaştığı bu sıkıntılı dönemi hep birlikte tedbirlere uyarak en kısa zamanda atlatmayı ümit ediyoruz. Bizler de gerek siyasi çalışmalarımızı gerek görüşme ve kabullerimizi gerekse bu tür programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Konser salonumuzun açılışını başkentimizin, ülkemizin kültür ve sanat hayatı için son derece önemli bir eser olduğu için ertelemek yerine hemen gerçekleştirmeyi istedik.