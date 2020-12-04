Bayram Şenocak’tan İBB'nin borçlanma törenine tepki: Allah akıl fikir versin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 33 yıl aradan sonra, Türkiye'de bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. 580 milyon dolarlık tahvil sonrasında İBB yönetimi 4.5 milyar TL daha uluslararası sermaye kuruluşlarına borçlandı. Borçlanmayı ise '4 Metro Hattı için Eurobond Tahvil İhracı Basın Töreni' yaparak kutladı. İBB yönetiminin 1 buçuk yılda aldığı 15.5 milyar TL'nün üstüne uluslararası sermaye kuruluşlarından tahvil karşılığı 2 Aralık'ta 5 yıl vade ile aldığı 4.5 milyar TL borç ile tam 20 milyar TL borçlanma yaparak rekor kırdı.



'BORÇ ALMA TÖRENİ'



İBB yönetiminin borç almayı kutladığı tören sonrasından Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanı M. Tevfik Göksu'nun 1.5 yılda İstanbul'u 15.5 Milyar TL borçlandıran İBB Başkanı, bugün buna 4,5 milyar TL daha ekledi. İstanbul'u borç batağına sürükleyen bu beceriksiz yönetim yüzünden, "Temel Atmama Töreni"nden sonra maalesef "İstanbul'u Borçlandırma Töreni"ne de şahit olduk" tepkisinin ardından bir eleştiri de AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan geldi.





'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'



Şenocak yaptığı paylaşımda "CHP kafası İstanbul'u başarıların kutlandığı bir belediyecilikten borçlanmanın kutlandığı bir zavallılığa getirdi. İBB, mevcut borca 4.5 milyar TL daha ekleyen tahvil satışı borçlanmasını bir törenle kutladı! Bize de "akıllı" geçinenlere "Allah akıl fikir versin" demek kalıyor!" ifadelerini kullanarak İBB'nin borçlanmayı kutlamasına tepki gösterdi.