SON DAKİKA.. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri Cuma namazına gidebilecek mi?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların Cuma namazına gidip gidemeyeceği konusunda bir açıklama gelmezsken İçişleri Bakanlığı genelgesinin bu konuya ışık tutabilecek maddelerini SABAH.com.tr derledi. Bu kapsamda sabah saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılsa da açıklama genel olarak "Salgın nedeniyle evde öğle namazı kılınabileceği" yönündeydi. İçişleri Bakanlığı bu konuda merak edilenleri cevapladı. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri cuma namazına gidebilecek mi? İşte ayrıntılar
DİYANET'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Hafta içi gündüz sokağa çıkma yasağı olan risk ve risk yaşıtan gruptaki 20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üzeri vatandaşların Cuma namazına gidip gidemeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Diyanet İşleri Başkanlığı geneli ilgilendiren bir basın açıklaması yaptı. Bu kapsamda Diyanet özetle "Salgın nedeniyle tedbir amaçlı pandeminin ilk günlerinde olduğu gibi evlerimizde öğle namazı kılabileceğimizi" söyledi. Peki risk ve virüs taşıma ihtimali yüksek olan grup ne yapacak?
GENELGEYE GÖRE BÜYÜK BÖLÜMÜ CUMA NAMAZINA GİDEMEYECEKTİ
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesindeki maddelere bakıldığında risk grubunun büyük bölümünün Cuma namazına gidemeyeceği görülüyor. Genelge şöyle söylüyor;
Yeni koronavirüs genelgesine göre; 65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek.
DÜZENLEME İL KURULLARINA BIRAKILDI
Genelge de yer alan son dakika ayrıntılarına göre hafta içi bireysel olarak sokağa çıkma serbestisi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların serbest saatleri 10:00 ile 13:00 arası. 20 yaş altı risk taşıma grubundaki gençlerin serbest saatleri ise 13:00 ile 16:00 arasında.
Ancak İçişleri Bakanlığı konuya açıklık getirerek şu açıklamayı yaptı: Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.
İL KURULU KARARINA BAKACAKLAR, CAMİ İÇLERİNE GİREMEYECEKLER
Buna göre farklı resmi bir açıklama gelmezse genelgedeki maddeler dikkat alındığında Cuma namazı saatleri 12.00 itibarıyla okunan doğu illerinde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışında kalanlar illerinde verilecek karara bakacaklar. Ayrıca sadece bireysel serbesti söz konusu olduğu için bu illerde de söz konusu vatandaşlarımız tarafından cami içleri kullanılamayacak.
DİYANET'TEN GENEL AÇIKLAMA
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da koronavirüs mücadelesi kapsamında çok önemli bir açıklama yaparak vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı. Yapılan son dakika açıklamasında "Salgın hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Buna göre, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi olan cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farz olma durumunu düşürmektedir"
AÇIKLAMANIN DEVAMINDA ŞÖYLE DENİLDİ;
Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camilerimizde mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir.
"BU DURUMDA ÖĞLE NAMAZI ESASTIR"
Bu şekilde Cuma namazını kılamayan vatandaşlarımızda, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir. Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.