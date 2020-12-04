SON DAKİKA.. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri Cuma namazına gidebilecek mi?

DÜZENLEME İL KURULLARINA BIRAKILDI

Genelge de yer alan son dakika ayrıntılarına göre hafta içi bireysel olarak sokağa çıkma serbestisi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların serbest saatleri 10:00 ile 13:00 arası. 20 yaş altı risk taşıma grubundaki gençlerin serbest saatleri ise 13:00 ile 16:00 arasında.

Ancak İçişleri Bakanlığı konuya açıklık getirerek şu açıklamayı yaptı: Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.