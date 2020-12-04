Son dakika açıklaması geldi: Koronavirüs tedbirlerinin sonuç vermesi için...

Koronavirüs salgın seyrinde son dakika gelişmesi... Korona virüsü evde yenmeye çalışan vatandaşlar yaptıkları hatalar sonrasında kendisine ve ailesine zarar verebiliyor. Hastalığı evde atlatan vatandaşların kendi bakımlarına dikkat etmesi gerekirken, aile bireylerinden ise uzak durması çok önemli. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında evlerde aile bireyleri arasında yayılan virüsün önlenmesi artışı durdurmada etkili olacak.
HAFTADA 5-6 HASTADAN BUGÜNLERE GELDİK!
Yaz aylarının başındaki hasta sayılarını hatırlatan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serdar Efe, ilk zamanlarda haftada 5-6 vakanın olduğunu belirtti. Eylül ayından itibaren hasta sayısında yaşanan artışı anlatan Efe, "Özellikle tatil dönüşleri, düğünler, taziyeler vaka sayılarını artırdı. Son dönemde kısıtlamaların gelmesi oldukça isabetli oldu çünkü hemşirelerimiz ve bizler çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Covid-19 hastalarının bakımı da çok ağır. Biz kendimizden ziyade hastalarımız için çok üzülüyoruz.
SON DAKİKA UYARISI: SAYI ARTTIKÇA BAKIM ZORLAŞIYOR
Hastanelermiz çok şükür her türlü ilaç ve ekipman bakımından üst seviyede. Yoğun bakım alanında çoğu ülkeden daha fazla imkânımız var ancak hasta yoğunluğu artınca bu imkanlar da yetmeyebiliyor. Dünya genelinde birçok gelişmiş ülkede bile hastalar koridorlarda bakılıyor. Biz tedaviyi en üst düzeyde veriyoruz ancak ne olursa olsun bu lanet bir hastalık. Dolayısıyla kısıtlamalara uyulması da bu dönemde çok önemli. Özellikle gençler, büyüklerini düşünsünler" dedi.
SON DAKİKA HABERİ KISITLAMA İLE İLK OLUMLU SONUÇLAR ALINDI
Doktor Serdar Efe, son 2 gündür akşamları olan kısıtlamanın yoğun bakımdaki hasta kabul sayısını azalttığını söyledi. Hafta sonu tam kapanma ile hasta sayısında düşüşün olacağını belirten Efe, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Tabi ne kadar sayı düşerse düşsün maske, sosyal mesafe tedbirlerine uymak çok önemli. Ev ortamında bile kendinizden şüpheleniyorsanız, kırgınsanız çeşitli önlemler almanız gerekli. Aile büyüklerinizi zaten ziyaret etmemelisiniz. Ben zaten annemi ve babamı en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum bile. Biraz kendimizi kısıtlamamız gerekiyor. Aşılama yapılana kadar kendimizi kollamamız gerekiyor. Covid-19'u geçirenler bile ikinci, üçüncü kez geçirebildikleri için onların da kendilerini koruması gerekiyor.
BULAŞTIRICILIĞI AZALTACAĞIZ
Kendimizi, çocuklarımızı, büyüklerimizi koruyacağız. Bunu da tedbirlere uyarak ve şüphelendiğimizde sağlık kuruluşuna başvurup tanı koydurarak yapacağız. Semptomlar hafifken hemen tanı koyulduğunda tedbir almak kolay olur ve bulaştırıcılık daha az olacaktır."
2 KAT MESAİ YAPIYORUZ
Yoğun çalışma ortamında yaşadıkları sorunları da anlatan Yoğun Bakım Uzmanı Serdar Efe, konuşmasının devamında şunları anlattı:
"Hasta bir odada en az 5-14 gün kadar kalıyor. Televizyon yok ve yakınlarıyla görüşemiyorlar. Hastalar için biz çok üzülüyoruz. Biz her zamanki mesaimize göre 2 kat yoğunluk yaşıyoruz. Bazen hasta yakınlarına haber veremediğimiz oluyor yoğunluktan, biz de onlardan anlayış bekliyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada tedbirlere uyulmaya devam edersek tabloda geri yönlü değişimin başlayacağını duyurmuştu
"HASTA YERİNE TELEFONLA İLGİLENMEK VAKTİMİZİ ALIYOR"
Telefonla yoğun bakımları meşgul ettiklerinde hastalarla ilgileneceğimiz vakitte sıkıntı yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hasta ya da hasta yakını olarak yoğun bakıma girmek çok eziyet verici bir durum. Herkes için çok zor bu sebeple kendinizi kollamanız gerekiyor. Ben 8 aydır en az 11 saat bu maskeyle yaşıyorum.
Son dakika uyarısı: Vakalar artarsa risk var
Hemşirelerimiz bazen 24 saat boyunca maskeleri çıkarmadan duruyorlar. Hasta sayımızın azalması hizmet kalitesini de artırıyor ancak salgın döneminde üst eforla çalışıyoruz. Bu sebeple başka nedenlerle gelen hastaların bakımında da aksamalar yaşanabiliyor. Şu ana kadar çok şükür böyle bir durum yaşamadık ama vakalar daha da artarsa böyle bir risk var."
BAKAN KOCA'DAN BAZI İLLERLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YAKIN TAKİBE ALDIK
Diğer yandan Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Koca toplantı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz" dedi.
3 İLDE YÜZDE VAKA ARTIŞ ORANI YÜZDE 100: Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.