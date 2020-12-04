Son dakika haberi: Can Dündar’ın avukatlarından davayı uzatma çabası: Hakimleri reddettiler

YARGIDAN KAÇTI, MALLARINA EL KONULDU

Mahkeme 6 Mayıs 2016'da o dönem Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Can Dündar'ı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak, Dündar'a 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesini istemişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme 17 Eylül'de, ülkeye dönmesi için Dündar'a gazete ilanıyla çağrı yapmış, bu süre içinde teslim olmayınca da Türkiye'deki mallarına el konulması kararı verilmişti. Dündar yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkemenin hiçbir tebligatına cevap vermeyip, ifadeye de gelmeyince hakkında gıyabi tutuklama kararı da alınmış, kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapılmıştı. 14 Ekim'de yapılan bir önceki duruşmada ise Cumhuriyet savcısı, Can Dündar'ın "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

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