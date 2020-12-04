SON DAKİKA! İşte Covid-19'da gerçek düşman! İspanyol gribi için de başlıca ölüm nedeniydi

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! İşte 'da gerçek düşman! için de başlıca ölüm nedeniydi

haberi... () salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da Covid-19 aşısı konusunda son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Son dönemde uzmanlar, koronavirüsün tetikleyici olduğunu ve ölüme götüren sürecin '' ile geldiğini sıkça dillendiriliyor. Vücutta enfeksiyon durumunda harekete geçen stokinler, bağışıklık sistemine işini yapması için sinyal verir. Bu durum aşırıya kaçınca, o ana kadar en büyük dost olan bağışıklık sistemi en büyük düşman haline geliyor ve ölüme götüren süreç başlıyor; ' Fırtınası'. 1918 yılında başlayan 50 milyon kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan insanlık tarihinin en büyük salgınlarından birisi olan İspanyol gribinde de insanları öldüren bu Sitokin Fırtınası...

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Giriş Tarihi: 4.12.2020 12:22 Son Güncelleme: 4.12.2020 12:24 ABONE OL
İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

haberi... () salgını Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkarak dünya geneline yayıldı. Son olarak tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon seviyesini aştı. Covid-19 salgınının merkezi 14 milyonu aşan vaka sayısı ile ABD olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Öte yandan Covid-19'u yenen ve sağlığına kavuşan sayısı 44 milyonun üzerinde. Peki kimi insanlar hastalığı yenerken kimisi neden bu hastalığa yenik düşüyor?

İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

YIL 1918: SALGININ ADI 'İSPANYOL GRİBİ'

H1N1 virüsünün yol açtığı ve insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük salgınlardan biri olarak kabul ediliyor. İspanyol gribi 500 milyondan fazla kişiye bulaşarak yaklaşık 2 yıl içinde 50 milyon kişinin ölümüne neden oldu.

İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

Salgının en büyük özelliği, bağışıklık sistemi düşük zayıf ve yaşlı bireylerden çok, sağlıklı genç bireyleri etkilemiş olmasıydı.

Uzmanlara göre ölümlerin nedeni ise hastalarda görülen '' adı verilen bir süreç.

İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

STOKİN FIRTINASI NEDİR?

Stokinler hücreler tarafından salgılanan ve hücreler arasında bir nevi haberci görevi üstlenen küçük proteinler olarak dikkat çekiyor. Bu proteinler vücutta enfeksiyon durumunda bağışıklık sistemine işini yapması için sinyal verir. Böyle bağışıklık sistemi harekete geçerek enfeksiyona sebep olan yabancıları vücuttan uzaklaştırır.

Stokinler, aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğaldığında ise, o ana kadar dost olan bağışıklık sistemi biranda en büyük düşmana dönüşüyor ve vücudun sağlıklı kendi hücrelerini yok etmeye başlıyor. Bu durum hastada ölüme götüren süreci başlatan en büyük etmenlerden birisi olarak görülüyor.

İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

SÜREÇ İLERLERSE HASTA KAYBI KAÇINILMAZ OLUYOR

Aşırı çoğalan stokinlerin etkisiyle akciğerlerde sıvı birikmesi meydana geliyor. Uzmanların tam olarak tanımlayamadığı bu durum sonucu sağlıklı hücrelerde ölüyor ve zatürre durumu meydana geliyor. İnsanlar nefes almakta güçlük çekmeye başlıyor.

Benzer durum diğer organlarda da meydana gelip iş çığırından çıkmaya başlayınca, organlarda hasar oluşmaya başlıyor ve ikincil enfeksiyonlar baş gösteriyor. Vücudun sakinleşmemesi ve sürecin gittikçe ilerlemesi durumunda ise hasta kayıpları meydana geliyor.

İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

'nın nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar bu durumun neden yaşandığını ve bir dizi kimyasalın neden kontrolden çıktığının şuan için tam olarak bilinmediğini bildirdi.

tedavesinde temel amaç hastanın solunum cihazından çıkarak normal hayatına dönmesi olarak nitelendirilirken, bağışıklık sistemi gereğinden çok fazla çalışmaya başladığında sakinleştirmenin önemine dikkat çekildi.

İspanyol gribinde de başlıca ölüm nedeniydi: İşte Covid-19'da gerçek düşman!

İSPANYOL GRİBİNDE GENÇLER COVİD-19'DA YAŞLILAR ETKİLENDİ

Uzmanlar, 1918 yılında başlayan İspanyol gribinde, 2002 yılında başlayan SARS salgınında ve 2019 Aralık ayında başlayan salgınında da hayat kayıplarının başlıca sebeplerinden birisi olarak '' olarak gösteriyor. Ancak temelde farklılıkları şöyle açıklandı. daha çok genç sağlıklı bireyleri etkilerken, Covid-19 salgını daha çok yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişileri etkilediği ifade edildi.

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SON DAKİKA! İşte Covid-19'da gerçek düşman! İspanyol gribi için de başlıca ölüm nedeniydi
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