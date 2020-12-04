SON DAKİKA... MEB'den beklenen açıklama geldi!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin uzaktan EBA canlı derslerinde siber saldırılardan, sapık ve kötü niyetli girişimlerden korunmaları için çok kritik uyarılarda bulundu. Bu kapsamda madde madde ne yapılması gerektiğini açıklayan MEB olumsuz bir durum yaşanmasının önüne nasıl geçileceğine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Paniğe gerek olmadığı belirtilen açıklamada uzakten eğitimle ilgili alınması gereken tedbirler bir bir sıralandı.