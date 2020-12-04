Son dakika... Rusya'da kritik itiraf: "Bizim için felaket! Türkiye kazandı"

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın kendine ait toprakları kazandığı Dağlık Karabağ zaferini değerlendiren Rus medyasında çok önemli bir Türkiye itirafı geldi. Buna göre Rus uzmanlar ve medya Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kilit bir pozisyon edindiğini ve yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirtti. Açıklamada "Türklerin eğittikleri bizim eğittiklerimizi yendi" denildi. İşte kritik gelişmeler ve Rusya'da çok konuşulan o itiraflar
RUSYA'DA SON DAKİKA TÜRKİYE ANALİZİ
Rus basını, Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma sonrası Rusya'nın bölgedeki durumuna ilişkin dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR RAKİP OYUNCU OLDU"
Türkiye'nin bölgede Rusya karşısında rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığını belirten son dakika haberi ve analizde "Azerbaycan'ın Rusya'nın bölgedeki geleneksel müttefiki Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan, Ankara'nın askeri desteğiydi. Şimdi Moskova, bir NATO ülkesi olan Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi izlemek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca analiz yazısında Rus uzmanların değerlendirmelerine de yer verildi.
"EĞİTTİKLERİMİZ, TÜRKLERİN EĞİTTİKLERİNE YENİLDİ"
Karabağ'da yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirten Siyasi yorumcu Konstantin von Eggert son dakika tespitlerinde Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine vurgu yaptı. Eggert, "Aslında Rusya tarafından eğitilen ve silahlandırılan bir Ermenistan ordusunun Türkiye tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Azerbaycan ordusu tarafından mağlup edildiğini gördük.
ERDOĞAN'IN TÜRKİYESİ ÖNEMLİ BİR YER KAZANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi." dedi.
"ÇİN VE İRAN'IN DURUMDAN ÇIKARACAĞI SONUÇLAR OLACAK"
Eggert, "Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bundan çıkaracağı sonuçlar, Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekleri olacaktır" ifadesini kullandı.
SON DAKİKA AZERBAYCAN "TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ" DEDİ
Bilindiği gibi Rusya'nın barış gücü konusunda Türkiye'nin Mehmetçiği Karabağ'a göndermemesi yönündeki isteği Azerbaycan tarafından reddedilmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk askerinin barış gücü olarak burada bulunacağını belirtmişti. Konuyla ilgili Rus medyasında tartışmalar gazete ve TV programlarında devam ediyor.