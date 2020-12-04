Son dakika... Rusya'da kritik itiraf: "Bizim için felaket! Türkiye kazandı"

"ÇİN VE İRAN'IN DURUMDAN ÇIKARACAĞI SONUÇLAR OLACAK"

Eggert, "Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bundan çıkaracağı sonuçlar, Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekleri olacaktır" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA AZERBAYCAN "TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ" DEDİ

Bilindiği gibi Rusya'nın barış gücü konusunda Türkiye'nin Mehmetçiği Karabağ'a göndermemesi yönündeki isteği Azerbaycan tarafından reddedilmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk askerinin barış gücü olarak burada bulunacağını belirtmişti. Konuyla ilgili Rus medyasında tartışmalar gazete ve TV programlarında devam ediyor.