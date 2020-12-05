CHP, suçluya değil ifşa edene ceza verdi

Eski CHP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç, kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti. Koç "7/24 Esenler" adlı haber sitesinde yayımladığı videoda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tacizlerle ilgili defalarca şikayette bulunduğu ancak konunun üstünün örtüldüğünü iddia etti. Üstelik kendisinin disipline sevk edildiğini belirten Koç, bunun üzerine partisinden istifa ettiğini belirterek şunları söyledi:CHP'de bu çirkinliğin elbetteki hesabı sorulur. Ama mevcut kadrolarla sorulacağına inanmıyorum. Esenler'de de bazı tatsızlıklar yaşadık.Canan Kaftancıoğlu'na bilgi ve dilekçe verdim. Kaftancıoğlu hiçbir zaman bu işin üzerine gitmedi. Kirlilikleri örttü. Bu partiye gelen çocuklar, gençler, kızlar, kadınlar bizlerin çocuklarıdır. Sizlerin de çocuklarıdır. Peki bunların haklarını kim arayacak?CHP Esenler Teşkilatı'nda birçok kadına, kıza elle sarkıntılık, tecavüz yapıldı. Bu tecavüzleri yapanlar hep birim atladı. Hep bir üst seviyeye geldi. Kızlarımıza nasıl birileri sarkıntılık yapar? CHP'yi Dallas çiftliğine çevirmişler.