CHP'li tacizcinin 24.5 yıl hapsi istendi

İstanbul'da 23 yaşındaki Z.Y. adlı genç kadını bir kafeteryada 1.5 saat tuvalette alıkoyup cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklanan CHP Maltepe ilçe yöneticisi Umut Karagöz hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Karagöz hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" Tehdit" suçlarından 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 ay kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli Umut Karagöz ile Z.Y. isimli genç kadının bir süre aynı yerde çalıştıklarına yer verildi. Olay günü Karagöz'ün, Z.Y.'yi Maltepe'de bir kafeye çağırdığı, Z.Y.'nin de teklifini kabul edip yanında başka bir arkadaşıyla gittiği belirtildi. İddianamenin devamında genç kadının arkadaşının kafeden erken ayrıldığı, kafedeki diğer müşterilerin de gitmesiyle mağdur Z.Y. ve şüpheli Karagöz'ün baş başa kaldığı kaydedildi. İddianameye göre genç kadının kafeden gitmek istemesi üzerine şüpheli Karagöz kafede kalması için ısrar etti. Genç kız, gitmek için ayağa kalktığında Karagöz, kızı kendisine çekip üzerine aldı. İddianamede Z.Y.'nin de Umut Karagöz'den kurtulmak için masadaki bardakla Karagöz'ün kafasına vurduğu, Karagöz'ün bu duruma sinirlenerek Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü aktarıldı. Aynı zamanda Karagöz'ün 1-1.5 saat boyunca genç kızı tuvalette dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ettiği, boğazını sıktığı ve 'seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği belirtildi. İddianame, İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.