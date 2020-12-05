Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınladı. Altun, "Türk kadını, 86 yıl önce bugün, seçme ve seçilme hakkıyla birlikte daha özgür ve daha güçlü oldu. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü dolayısıyla, bu anlamlı günde, özellikle kadına karşı şiddet ve istismara sessiz kalan ve gizleyenlere karşı haykırıyoruz; Saklama! Görmezden gelme!" dedi.

Ayrıca Altun, sosyal medyadan şunları belirtti: Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!"

Film serisinde “saklama” ve “görmezden gelme” çağrısı yapılıyor



KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK DEVAM EDİYOR



Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma adına başlattığı iletişim kampanyasına, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde de devam ettiğini duyurdu.



ŞİDDET KARŞISINDA "SAKLAMA" VE "GÖRMEZDEN GELME" FİLM SERİSİ YAPILDI

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada şu satırlara yer verildi: "İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın desteğiyle hazırlanan film serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında "saklama" ve "görmezden gelme" çağrısı yapılıyor.

Devlet, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürürken, herkesin şiddete karşı adım atmaya ve tavır almaya davet edildiği kampanyada, sorunları ve problemleri görmezden gelmeden ve saklamadan yaş, statü, toplumsal kesim ve ekonomik durum fark etmeksizin taciz dahil her türden şiddetin üzerini örtme eğiliminin yanlışlığına dikkat çekiliyor. İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde küresel bir problem olan kadına yönelik şiddetle mücadele etme konusunda kararlılığını bir kez daha vurguluyor."