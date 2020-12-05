Komandolar, PKK'nın 'girilemez' dediği Sehi Ormanları'na indirme yaptı

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yönetilen "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerin, "Küçük Kandil" olarak da adlandırdığı ve "girilemez" dediği Sehi Ormanları'na özel eğitimli komandolar indirme yaptı. Görüş mesafesi 1 metreye kadar inen bölgede özel eğitimli komandolar, her yeri didik didik kontrol ediyor.

Bölgede ve sınır ötesinde başlatılan "Yıldırım Operasyonları" ve "Pençe Harekâtlarıyla" terör örgütü PKK'ya yönelik son yılların en büyük darbesi vuruluyor. Teröristlerin kış üstlenmesi ve sınırdan sızmalarının da önüne geçilen operasyonlara 2 bin 571 özel eğitimli askerin katıldığı "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" ile devam edildi. Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalı ile Narlıdere, Ormanbağı, Çeltikli ve Ortakapı bölgesi ile Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçesi kırsalına kadar uzanan Sehi Ormanları'na havadan indirme yapan komandolar, teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından arazide bizzat yönetilen ve bölgede sık meşe ağaçlarından dolayı görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü ormanlık ve kayalık alanda, komandolar, her taşın altını, her kaya oyuğunu didik didik kontrol ediyor. Teröristlerin yıllardır güvenli gördükleri bölge olması nedeniyle "Küçük Kandil" olarak da adlandırdıkları, yüzlerce doğal mağara ile kış aylarında kullanılan sığınakların bulunduğu Sehi Ormanları'ndaki operasyonda, "nokta operasyonları" yapan özel eğitimli birliklerde yer alıyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, önceki gün (dün) Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Buradan teröristlere sesleniyoruz: Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyecekler. Bütün kış boyunca onların enselerinde olacağımızdan şüpheleri olmasın. Onlara unutamayacakları bir kış yaşatacağız" ifadelerini kullanmıştı.