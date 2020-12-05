SON DAKİKA HABERİ: İlk Milli Helikopter Motoru üretiminde tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, konuşmasında motor üretiminin her alanında Türkiye'nin söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, tank-palet fabrikası ile ilgili iddialara çok sert tepki gösterdi, gerçekleri tek tek anlattı.

Erdoğan, "Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Hamdolsun TEİ, sadece motor tasarlayan değil, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor.

Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA'ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motoları yakında envantere almaya başlayacağız.

Bir yandan TUSAŞ'ın bir yandan özel sektörün gayretleri ile havacılık başta olmak üzere tüm motor üretiminde Türkiye'yi dünya markası yapmaya adım adım yaklaşıyoruz.

TANK-PALET FABRİKASI İDDİALARINA SERT TEPKİ

Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Arifiye'deki fabrika makineleri, binası dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesisti. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründen hiç fabrika görmemiştir. Neresinden tutsanız elinizde kalacak iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir.

"ASIL SEBEBİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım da var. Aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da devam edecektir. Biz fabrika üzerinden TSK'ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece milletin ordusu haline gelen kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini gayet iyi biliyoruz. TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle, askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

Gemiden tanka, uydudan İHA sistemlerine, savunmanın her alanında yatırımlarımız ile sanayimize yön verdik. Platform tasarımı ve üretimindeki kabiliyetlerin tek başına yeterli olmayacağından gayretle kritik alandaki çalışmaları özellikle destekledik. Geniş bir ekosistem kurduk. Ülkemizin insan gücü yanında uluslararası potansiyeli de harekete geçirecek adımlar attık.