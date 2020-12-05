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Son dakika: Milletvekilinin eşi koronavirüse yenik düştü!

'ın eşi Gökcan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş insanı Gökcan'ın ölümü kentte üzüntü yarattı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.12.2020 14:10 Son Güncelleme: 5.12.2020 14:23 ABONE OL
Son dakika: Milletvekilinin eşi koronavirüse yenik düştü!

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş insanı Gökcan'ın ölümü kentte üzüntü yarattı.

Gökcan sosyal medya üzerinden verdiği acı haberi şu sözlerler duyurdu: "CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİK... Can yoldaşım, hayat arkadaşım , kaderim, Oğlum Süleyman Şah'ın babası, güzel insan Muğla'nın Şah babasını kaybettik. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler... Seni en güzel hatıraların ve daima gülen yüzünle hatırlayacağız ruhun şad olsun..."

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Son dakika: Milletvekilinin eşi koronavirüse yenik düştü!
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