Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Kübra Par'a cevap: Adınıza üzüldüm! Suç duyurusunda bulunun

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Kübra Hanım, Yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz..."



"Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!"