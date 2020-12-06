CHP’dekı tacize sustu kadınlara akıl verdi

CHP, her gün yeni bir taciz ve tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde CHP teşkilatında patlak veren skandallarla ilgili parti yönetimi üç maymunu oynamaya devam ediyor. Üstelik CHP yönetimi, ortaya çıkan rezaletlerde adı geçen şüphelilerin kimisini korumaya alırken, bazılarını da gizlemeye çalışıyor. Partide tacize veya tecavüze karıştığı gün gibi ortada olan 2 il başkan yardımcısı, 2 ilçe başkan yardımcısı ve 2 ilçe yöneticisi koltuğunda oturmaya devam ediyor. Parti içinden tepkiler yükselirken, kamuoyu CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına karşı bir açıklama bekliyor. Ancak CHP yönetimi susuyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise SABAH'ın skandallarla ilgili açıklama talebini yanıtsız bıraktı. Son 1 haftada CHP'li yerel yönetimlerde ortaya çıkan taciz sayısı 8'e ulaştı. Tokat, Sivas ile İstanbul'da Maltepe, Ümraniye, Sultangazi, Esenler ve Avcılar'daki skandallardan sonra son tacizin adresi Şişli oldu.Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G Y.'nin; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. U.G.Y.'nin akrabasının eşi olan K.H. isimli kadına yönelik cinsel içerikli sözler söylediği ve cinsel saldırıda bulunduğu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise bir kez daha cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı kaydedildi. Müştekinin şikayetini 6 ay sonra geri çekmesi üzerine dosyanın kapatıldığı bildirildi.Bu tarz olayların yaşanması tamamen yönetimhatası, eğer sen birine müdahale etmezsen buolayların arkası gelir. Ahlaksızca şeyler bunlar.CHP'deki yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim. Böyle biryavşaklığa göz yumarsam, insan içinde dolaşmamamgerekir. Burada artık görev partigenel merkezine düşmektedir.Gerçeklerin ortaya çıkarılması gerek.Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genelbaşkandan, kadın kolları başkanındanve İstanbul il başkanından dahaaktif bir tavır bekliyorum bu konuda.Gizlememeliler, üzerine gitmeliler.Hangi parti olursa olsun buişin partisi olmaz, siyaseten de bizdenolan ya da olmayan diye düşünmedentecavüz tecavüzdür. Taciz ve tecavüzde,benim partilim, senin partilin olmaz.Hem kadına şiddeti lanetleyeceğizhem de şiddet mağdurunu, tacizdebulunan kişi partilimiz olduğuiçin korumayacağız. Bunu kabuledemeyiz.Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak tecavüz ettiği ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla olay gizlenmek istendi. Karagöz tutuklandı. Hakkında 24.5 yıla kadar hapis isteniyor.Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi Özlem Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı.Ümraniye CHP Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A., CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı Güven Ömür Alkan tarafından tacize uğradığını iddia etti. Alkan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. CHP'nin göz yumduğu Alkan, kamuoyunun baskısıyla görevinden tam 7 ay sonra uzaklaştırıldı.CHP eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı. Yaşananları ifşa eden Koç, daha sonra partiden istifa etti.CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'nin "Sana yardım edeceğim" diyerek ofisine çağırdığı kadına tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürüldü. CHP yine 3 maymunu oynadı.Eski CHP Tokat Milletvekili Feramüz Şahin, evli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.