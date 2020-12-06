EBA, eğitimde çığır açtı! EBA, dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi olduğu bildirildi.



EBA'nın; 23 Mart - 4 Aralık 2020 tarihleri arasında yaklaşık 11.4 milyar kez tıklandığı, 26.7 milyon kez indirildiği bildirildi.

23 Mart - 4 Aralık 2020 tarihleri arasında EBA Akademik Destek'e 1 milyon 804 bin 93 öğrenci ile 245 bin 66 öğretmenin katıldığı, 75 milyon 564 bin 483 saat canlı ders işlendiği öğrenildi.





EBA 9 AYDIR FAALİYETTE…



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her alanda olduğu gibi eğitim alanında bir takım tedbirlerin alınmasına neden oldu. Yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) oluşturuldu.



Eğitimde kolaylık sağlayan EBA ücretsiz eğitim veriyor. EBA içerisinde öğrencilerin ders tekrarı yapabilecekleri bölümlerin yanı sıra öğretmenlerinin hazırladıkları notları görebilecekleri, sunumlara ulaşabilecekleri ve test çözebilecekleri bölümler de bulunuyor.



Hayata geçirilen bu uzaktan eğitim programı sayesinde öğrenciler derslerini internet ve televizyon üzerinden takip edebiliyor. Yaklaşık 9 aydır faaliyette olan bu sisteme her geçen gün ilgi artıyor.





DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN WEB SİTESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 'eba.gov.tr' online eğitim hizmeti veren siteler arasında dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi oldu.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği web sitesi 11 milyar 394 milyon 336 bin 34 kez tıklandı. Ayrıca EBA uygulaması da 26.7 milyon kez indirildi.





ÖĞRENCİLER TELEVİZYONDAN DA DERSLERİNİ İZLEYEBİLİYORLAR

Türkiye'de İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen online eğitim sistemi EBA, ihtiyaç duyulan birçok ders materyallerini çevrimiçi sunuyor.



İnternet hizmetinin yanında öğrenciler televizyondan da derslerini izleyebiliyorlar. Farklı sınıflar için TRT tarafından hizmete sunulan; EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları, oluşturulan programlarla öğrencilerin derslerini takip etmeleri sağlanıyor.



Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor.

