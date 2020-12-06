Mucize doktoru da kaybettik

Birkaç yıl önce uçurumda çantası kayalıklara takılarak ölümün kıyısından döndüğü hikayesi "mucize doktor" olarak hatırlanan Ferruh İlter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şişli'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan doktor için düzenlenen törende konuşan kız kardeşi Kamer İlter "Askerliğini NATO'da yapmıştı. Fen Lisesi'ni bitirdi, Ankara Maarif Koleji'ni bitirdi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, çok başarılı bir doktordu. Herkese bir iyiliği oldu, herkese dokundu. Bana sürekli telefonlar geliyor, kimsenin başaramadığı şeyleri hep Ferruh'un başardığını söylüyorlar. Hâlâ nasıl olduğuna inanamıyorum. O kadar canlı bir insan nasıl bir anda ölür, inanamıyorum" dedi.