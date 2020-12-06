Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın; 2018 yılında gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği röportaj sırasında, ilginç bir detay ortaya çıktı. Röportaj boyunca "siz" diye hitap ettiği Adnan Oktar'ın övgü dolu yorumlarıyla mest olan Nevşin Mengü'nün, Oktar'a "hocam" diyerek seslenmesi dikkat çekti.

Nevşin Mengü, Adnan Oktar karşısında kedicikleri aratmadı | Video

Mengü: Siz şeyh misiniz?Oktar: Ben bilmem böyle işleri.Mengü: Burada bilgi paylaşımı nasıl oluyor, birisi sizin arkadaş grubunuza nasıl katılıyor?Oktar: 'Hocam sizi çok seviyoruz. Görüşmek istiyorum' diyor ve geliyor.Oktar: Bu arada sen çok çok güzelmişsin Nevşin. Ben seni televizyonda görüyordum. Orada daha ciddi ve resmiydin. Burada görünümün hem kadınsı hem çok güzel.. Dolu dolu, zeki, keskin bakışlı..Mengü: Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Onun için geldim buraya. (gülüyor)Oktar: Çok muhteşem bir insansın.Mengü: Estağfirullah.Mengü: 15 Temmuz'dan sonra size yönelik tavır değişti mi hocam?