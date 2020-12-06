Sehi Ormanları’nda terörist avı

PKK'NIN"Girilemez" dediği Sehi Ormanları'na "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu kapsamında komandolar hava indirme yaptı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyona jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 güvenlik personeli katıldı. Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalı ile Narlıdere, Ormanbağı, Çeltikli ve Ortakapı bölgesi ile Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçesi kırsalına kadar uzanan Sehi Ormanları'na havadan indirme yapan komandolar, her taşın altını, her kaya oyuğunu didik didik kontrol ediyor.