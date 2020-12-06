Son dakika haberi: Corona virüs neden öldürüyor? Otopsi bulguları korkunç gerçeği gözler önüne serdi: Hastalığı yenseniz bile...

"TİROİTLERDE BİLE ZARARI ORTAYA ÇIKTI"

Ancak virüsün etkileri sadece akciğerle sınır değil. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, otopsi bulgularına göre; beyin, böbrekler, karaciğer, kalp gibi birçok organda hasar oluştuğunu söyledi:

"En büyük hasar akciğerlerde oluştu ve insanlar nefes alıp verme zorluğu çektiler ama en son geçen hafta tiroitlerde bile zararı ortaya çıktı. Bütün organlar az ya da çok etkilendi."