Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Yerli İHA'ları gözetlerken yakalanmışlardı! Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi

SON DAKİKA: Yerli 'ları gözetlerken yakalanmışlardı! 'dan ilginç bir açıklama geldi

Son Dakika Haberi... Tüm dünyada büyük ilgi göre Türkiye'nin yerli 'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekimler yapan 2 yakalandı. Yakalanan gazetecilerin müdürleri "Yeni yıl çekimleri için gitmişlerdi" gibi değişik bir açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 11:34 Son Güncelleme: 6.12.2020 11:42 ABONE OL
SON DAKİKA: Yerli İHA'ları gözetlerken yakalanmışlardı! Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi

SON DAKİKA! TUHAF AÇIKLAMA GELDİ

Uluslararası basında Türkiye'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

YENİ YIL SAVUNMASI YAPILDI

Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, "Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı" şeklinde konuştu.

RUS DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu.



TEMASA GEÇİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi. (Hürriyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yerli İHA'ları gözetlerken yakalanmışlardı! Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA