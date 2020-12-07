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il başkanı koronaya yakalandı

İl Başkanı Türkmenoğlu koronavirüse yakalandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:40 ABONE OL
Ak Parti il başkanı koronaya yakalandı
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu koronavirüse yakalandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüs (covid-19) yayılmaya devam ediyor.

Son AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli il başkanımız ağabeyim Sayın Kayhan Türkmenoğlu Beyefendinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır Allahtan Şafi ismi hürmetine Başkanımıza ve tüm hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Ak Parti il başkanı koronaya yakalandı
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