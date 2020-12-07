Ak Parti il başkanı koronaya yakalandı

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu koronavirüse yakalandı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüs (covid-19) yayılmaya devam ediyor.Son AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli il başkanımız ağabeyim Sayın Kayhan Türkmenoğlu Beyefendinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır Allahtan Şafi ismi hürmetine Başkanımıza ve tüm hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.