AK Partili Ünal'dan Sermiyan Midyat'a alkış

Oyuncu Sermiyan Midyat ABD'nin New York şehrinden paylaştığı videoda Türkiye'nin kıymetini daha iyi anladığına dair bir video paylaşmış, pandemi sürecinde Türkiye'de alınan önlemleri överek Cumhurbaşkanı ve emeği geçen herkese teşekkür etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, resmi Twitter hesabından oyuncu Sermiyan Midyat'ın bu paylaşımına karşı bir tebrik mesajı yayınladı.

Oyuncu Sermiyan Midyat, ABD'den Türkiye'ye seslendi: "Emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" | Video

"DÜŞÜNCE VE TESPİTLERİNİ ÖZGÜRCE PAYLAŞTIĞIN İÇİN SERMİYAN MİDYAT'A ALKIŞ"

Ünal, "Kendisinden olmayan sanatçıya yalaka diyen, kendisine yakın olduğunu düşündüğü sanatçı "düşünce değil tespit" dediği için linç eden, oluşturduğu mahalle baskısı ve linç mekanizmasını meşru gören bir akıl türedi. Düşünce ve tespitlerini özgürce paylaştığın için alkışlar Sermiyan Midyat'a" dedi.