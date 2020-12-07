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Bahçeli: Zillet ittifakının adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı , CHP Genel Başkanı 'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 20:55 Son Güncelleme: 7.12.2020 21:48 ABONE OL
Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.



ADAYLIK SİNYALİ

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA!

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı.'' açıklamasını yaptı.

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Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı
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