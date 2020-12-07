BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahada

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mini İHA'ların artık daha gelişmliş özellikleriyle sahada olacağının müjdesini verdi.
Efsane geri döndü: Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada
"Esprili bir dille paylaşım yapan Bayraktar:
Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü
Şimdi yazsınlar kral geri döndü...
Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.
Efsane Geri Döndü! " ifadelerini kullandı.