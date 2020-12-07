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Teknik Müdürü hesabından duyurdu! Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahada

Teknik Müdürü hesabından yaptığı paylaşımla, Mini İHA'ların artık daha gelişmliş özellikleriyle sahada olacağının müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 18:22 Son Güncelleme: 7.12.2020 18:23 ABONE OL
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahada

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mini İHA'ların artık daha gelişmliş özellikleriyle sahada olacağının müjdesini verdi.

Efsane geri döndü: Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada

"Esprili bir dille paylaşım yapan Bayraktar:

Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü
Şimdi yazsınlar kral geri döndü...

Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.

Efsane Geri Döndü! " ifadelerini kullandı.

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BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu! Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahada
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