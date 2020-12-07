Dürümlü katliamcısına 17 kez ağır müebbet

Diyarbakır'da, 12 Mayıs 2016 günü, valilik binasına saldırı düzenlemek için 13 ton bomba yükledikleri kamyonla yollarını kaybeden, terörisler, Dürümlü mezrasına girdi. Köylülerin kendilerini hırsız sanarak alıkoyması üzerine kamyonu patlatan teröristler 16 köylüyü şehit etti. Kamyona, kendi aracıyla öncülük eden ve olaydan sonra yakalanan Burhan Taş, katlettiği her köylü için birer kez, ülke birliğini bütünlüğünü bozmaktan da bir kez olmak üzere 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.Dava Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesinde görüşülüp karara bağlandı. Daire, hukuken geçerli ve elverişli delillerin incelenmesinde, verilen yerel mahkeme kararında hukuken bir isabetsizlik görülmediğinden sanığın temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Daire; vicdani kanının oluştuğu yerel mahkemenin duruşma sürecini yansıtan tutanakları ve gerekçe içeriği incelendiğinde sanığın olayın asli faillerinden olduğu yönünde kuşku bulunmadığına dikkat çekti. Daire, Lice'de öldürülen PKK bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçen dijital dokümanların çözümlemesinde, Dürümlü katliamıyla ilgili örgüt içi şifreli yazışmalarda sanık Burhan Taş'ın, bombalı kamyonun Bingöl Genç'ten olay yerine kadar 80 km'lik yol boyunca teröristlere öncülük ettiği bilgisinin yer aldığına vurgu yaptı. Daire sanığın, teröristlerle hareket ederek kamu binalarına saldırıyı gerçekleştirmek için teröristlerin kullandığı kamyonun polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmasının önüne geçmek, kullanılan köy yolu güzergâhlarında kolaylık sağlanması için öncülük ettiğinin altını çizdi. Daire, sanığa verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.