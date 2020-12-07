Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait EOD timi 1 ton patlayıcıyı imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait EOD timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

1 TONLUK PATLAYICI İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.