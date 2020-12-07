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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait timi 1 ton patlayıcıyı imha etti

, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait timi tarafından imha edildiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 7.12.2020 17:47 Son Güncelleme: 7.12.2020 18:18 ABONE OL
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait EOD timi 1 ton patlayıcıyı imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait EOD timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

1 TONLUK PATLAYICI İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait EOD timi 1 ton patlayıcıyı imha etti
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