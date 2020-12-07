İstihbarat Daire’yi ele geçirmeye çalışmışlardı! 17 sanığa müebbet hapis istemi

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, istihbarat fonksiyonları işlevsiz hale getirmek için Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu. 17 sanığa, casusluk suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen ve darbe girişimi sırasında Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeyi planlayan bir kısmı eski istihbarat çalışanı 17 kişinin yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, duruşma savıcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında yer aldığı öne sürülen Mustafa Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

BÜTÜN SANIKLARA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Sanıklar Yusuf Ziya Sarı, Reşat Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak, Gazi Topal ve Nazmi Mert'in, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, ayrıca bütün sanıkların, "Askeri veya siyasal casusluk kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 20'şer yıl, "Bu bilgilerin açıklanması" suçundan ise "müebbet" hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yine bütün sanıkların, bazı bilişim suçlarından da toplamda 26'şar yıl hapse çarptırılması istendi. Tahliye talebinde bulunan sanık ve avukatları, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.