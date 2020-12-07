Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 11 Kasım günü Avcılar D-100 Kuzey yol Gümüşpala mevkiinde aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 AD 0587 plakalı araç sürücüsü Semih K. gözaltına alındı.

Makas atıp “Tiktok” ta paylaştı! Sivil trafik ekipleri gözaltına aldı | Video





34 AD 0587 plakalı araç sürücüsü Semih K.'a KTK'nın 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas-) maddesinden bin 228 lira ceza yazıldı. 56/1c (Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek-Yakın takip) maddesinden 132 lira ve 36/3a (Sürücü belgesiz araç kullanmak) maddesinden 2 bin 473 lira, 30/1b (Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak) maddesinden 288 lira olmak üzere, toplam 4 bin121 lira idari para cezası kesildi.





ADLİ İŞLEM YAPILACAK



34 AD 0587 plakalı aracın eksiklikleri giderilmesi için 7 gün izin verilmiştir. Sürücü Semih K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Avcılar Firuzköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.