Millet İttifakı’nda aday çatlağı

Milliİttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışma yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu ve kendi partisinin içinden bir isim olduğunu açıklarken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ise, adaylarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu söyledi. Çelik, Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim" açıklamasına cevap verdi. Çelik, "Genel ve Mahalli Seçimlerde ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener" dedi.