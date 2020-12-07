Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı: İşte İzmir’deki vaka artışının nedenleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayıları ve yoğun bakım doluluk oranlarıyla alarm vern 6 ile dikkat çekti. Listenin ilk sırasındaki il İzmir. Zira vaka sayısında alarm veren ilk il olan İzmir'de vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda ve yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79,3. Diğer il ise Mersin. Burada yoğun bakım oranı neredeyse yüzde 80. Diğer iller ise Hatay, Adana, Kastamonu, Samsun.
İZMİR'DE NELER OLUYOR?
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artış oranlarıyla örnek gösterdiği 6 ilde son durum A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Gerek vaka artışlarıyla gerekse yoğun bakım doluluk oranlarıyla alarm veren bu iller arasında en çok dikkat çeken il nüfus olarak baktığımızda en kalabalık il olan ve üç büyükşehirden biri olan İzmir. Peki yoğun bakım doluluk oranının neredeyse yüzde 80'e ulaştığı İzmir'de neler oluyor? Vaka sayıları neden bu kadar arttı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'deki son durumu canlı yayında A Haber ekranlarında değerlendirdi.
İŞTE İZMİR'DE KORONAVİRÜS VAKALARININ ARTMASININ NEDENLERİ
İzmir Karşıyaka'dan canlı yayınla ekranlara gelen A Haber muhabiri İzmir'de virüsün kapalı ortamlarda çok ciddiye alınmadığına dikkat çekti. Karşıyaka'daki bir çarşıdan İzmir'deki durumu bildiren A Haber muhabiri bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi. İzmir'de geçtiğimiz ay yaşanan depremin de koronavirüs vaka sayılarındaki artışa neden olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ayçe'nin İzmir'de koronavirüs vaka sayılarındaki artışın nedenlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede bir ay önce İzmir'de meydana gelen depremin de vaka sayılarının artmasına neden olduğunu kaydetti. Zira depremin olduğu ilk günlerde yaşanan korku ve panikle maske ve mesafe kuralının göz ardı edildi.
İşte İzmir'de koronavirüs rakamlarındaki korkutan artışın nedenleri…
Son dakika! İzmir'de koronavirüs alarmı! Yoğun bakım servislerinde korkutan gelişme | Video