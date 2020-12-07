Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı: İşte İzmir’deki vaka artışının nedenleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayıları ve yoğun bakım doluluk oranlarıyla alarm vern 6 ile dikkat çekti. Listenin ilk sırasındaki il İzmir. Zira vaka sayısında alarm veren ilk il olan İzmir'de vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda ve yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79,3. Diğer il ise Mersin. Burada yoğun bakım oranı neredeyse yüzde 80. Diğer iller ise Hatay, Adana, Kastamonu, Samsun.

İZMİR'DE NELER OLUYOR?

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artış oranlarıyla örnek gösterdiği 6 ilde son durum A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Gerek vaka artışlarıyla gerekse yoğun bakım doluluk oranlarıyla alarm veren bu iller arasında en çok dikkat çeken il nüfus olarak baktığımızda en kalabalık il olan ve üç büyükşehirden biri olan İzmir. Peki yoğun bakım doluluk oranının neredeyse yüzde 80'e ulaştığı İzmir'de neler oluyor? Vaka sayıları neden bu kadar arttı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'deki son durumu canlı yayında A Haber ekranlarında değerlendirdi.